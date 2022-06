PB Studio to pracownia założona przez Hannę Bialic i Jakuba Piórkowskiego, której głównym polem działania jest architektura i projektowanie wnętrz. Doświadczenie zdobywaliśmy w biurach projektowych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech, przy projektach różnej skali, od architektury obiektów biurowych i dużych założeń mieszkaniowych, przez domy jednorodzinne, po wnętrza publiczne i prywatne. Efekty naszej pracy to wynik indywidualnego podejścia do klienta a każdy nowy projekt to opowieść, w której główne role odgrywają funkcja, forma i kontekst miejsca.