Jak sugeruje słowo „Wizja” w nazwie pracowni, jej działalność opiera się na głęboko przemyślanym, „wizjonerskim” stosunku do kształtowania przestrzeni rozumianej jako kontinuum: od skali najmniejszych wnętrz i obiektów, poprzez bardziej znaczące budowle, skończywszy na skali miasta i jego formy w wymiarze urbanistycznym i planistycznym. Fundament pracowni stanowi przede wszystkim doświadczenie jej lidera, który jednak zawsze pozostawia młodszym współpracownikom dużą swobodę w tworzeniu wizji i rozwijaniu ich w procesie projektowania. Ostateczne decyzje podejmowane są wspólnie, aż do etapu realizacji poszczególnych dzieł. Podstawą pomysłów jest przekonanie, że forma zawarta w fizycznej materii budowli jest językiem niosącym przekaz, konkretną treść. Geneza formy to ścieżka, na której spotykają się elementy natury, kontekstu kulturowego, zwyczaje, tradycja – to, co zawiera się w doświadczeniach z przeszłości w połączeniu ze współczesnymi osiągnięciami cywilizacyjnymi. Wszystko jednak zawsze rozpatrywane jest w kontekście zaplanowanej dla obiektu funkcji. W tej dziedzinie sztuki, jaką jest architektura, niczego nie można traktować w oderwaniu od funkcji. Punktem wyjścia są oczekiwania zamawiającego, ale otwarta pozostaje furtka dla dialogu, podczas którego może się okazać, że kierunek tworzenia, do tej pory obcy inwestorowi lub przez niego nieuwzględniany, stanie się dla niego spełnieniem oczekiwań i zaspokoi jego potrzeby emocjonalne. W projektowaniu odrzucamy elementy zbędne, nieznajdujące usprawiedliwienia funkcjonalnego, będące wyłącznie ornamentem. Prowadzi to do swoistego „minimalizmu”, w którym upatrujemy cech piękna. Podstawą języka twórczości staje się więc czysta geometria, a w konsekwencji jednoznaczne artykułowanie krawędzi płaszczyzn budujących formę. Drogą do celu są zawsze indywidualne, innowacyjne pomysły; nigdy nie stosujemy modnych rozwiązań.