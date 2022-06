Spokój jest ważny, także podczas procesu projektowania, dlatego to my zajmujemy się za Ciebie wszystkim. Doradzamy, projektujemy, zarządzamy, konsultujemy i nadzorujemy wszystkie prace w danym procesie projektowym. Management projektu jest jedną z podstawowych i najważniejszych części całego przedsięwzięcia zaraz po estetyce i ergonomii. Sprawdzona grupa głównych wykonawców współpracująca z nami od wielu lat daje nam pewność, że wszystkie obiekty będą zrealizowane bezbłędnie.

Ponad 7 lat doświadczenia w architekturze i architekturze wnętrz i pracy przy różnych projektach w Anglii, Niemczech i Australii daje nam ogromne pole działania w tej dziedzinie dając Wam możliwości projektowania przestrzeni od której nie będziemy mogli wyjść.

Większość projektów zaliczana jest przez media zagraniczne do najlepszych przykładów współczesnego minimalizmu świata- zapraszamy na stronę www.hoski.pl do zakładki Publikacje by zaznajomić się z niektórymi zagranicznymi artykułami na temat wykonywanych przez nas projektów wnętrz, a także mebli.

Wykonywane przez nas projekty, to projekty wnętrz, projekty kuchni, projekty łazienek i innych pomieszczeń indywidualnych, a także projekty garderób.

Chcesz umówić się na kawę i pogadać o swojej przestrzeni? Zapraszamy zawsze, w każdy dzień tygodnia!

Pozdrawiamy!