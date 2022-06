DGM Architekci tworzy grupa architektów z pasją.

Zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem architektury oraz przestrzeni. Oferujemy pełen zakres usług projektowych i doradczych: od wyboru działki, poprzez projekt koncepcyjny, uzyskanie pozwolenia na budowę, aż do zakończenia inwestycji.

W swoim podejściu do projektowania szukamy najlepszych rozwiązań, popartych wieloma analizami, wnioskami i szkicami.

Tworzymy architekturę dostosowaną do indywidualnych wymagań naszych klientów. Z równą pasją podchodzimy do projektów dużej i małej skali, zawsze poszukując najlepszego rozwiązania odpowiadającego potrzebom inwestora. Kontekst, miejsce, kultura – to wszystko tworzy architekturę i jej charakter.