Easst.com jest dynamicznie rozwijającym się biurem architektonicznym,

które projektuje zarówno architekturę jak i wnętrza. Każdy projekt jest dla nas wyzwaniem, któremu staramy się nadać mu niepowtarzalny klimat. Poszukując harmonii i formy dbamy o to, by w tworzonych przez nas projektach nawiązywać do atmosfery miejsca i wyrażać ją za pomocą sensualnych materiałów.

Nasza praca obejmuje wszystkie etapy związane z tworzeniem przestrzeni, począwszy od koncepcji, która ma być dokładną odpowiedzią na oczekiwania klienta, poprzez projekty budowlane wszystkich branż, uzyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, szczegółowe rysunki detali, wyceny, kalkulacje, kosztorysy oraz nadzór autorski.

Easst.com jest również firmą wykonawczą, która pełniąc funkcję inwestora zastępczego realizuje obiekty pod klucz lub przejmuje proces zarządzania budową, dzięki temu klient nie musi brać udziału w skomplikowanym procesie budowlanym, a jedynie czekać na końcowy etap – rozpoczęcie użytkowania.