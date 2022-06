INVENTIVE studio specjalizuje się w projektowaniu wnętrz prywatnych. Swoją ofertę kierujemy głownie do klientów indywidualnych w zakresie kompleksowego projektowania wnętrz mieszkań i domów.

Naszą pracę opieramy na bardzo dokładnym wywiadzie z inwestorem. Uważamy, że pierwszy etap współpracy jest najważniejszy. Psychologiczne podejście do zbierania preferencji przyszłych użytkowników projektowanych przez nas wnętrz bezpośrednio przekłada się na efekt projektu i na finalne zadowolenie klienta. Wspólnie określamy marzenia i cele, stawiamy wiele pytań i pokazujemy jaką ilość decyzji będziemy musieli razem podjąć. Podczas pierwszych rozmów wstępnie weryfikujemy możliwości jakie daje nam wnętrze w odniesieniu do Państwa życzeń. Jedynym wyznacznikiem dla nas na temat jakości projektu, jest jego akceptacja przez przyszłych użytkowników. To Państwo będziecie żyli w tych wnętrzach i spędzali w nich czas, dlatego Wasze zdanie jest najważniejsze. Państwu powierzamy najprzyjemniejszy etap projektu – szukanie inspiracji i decyzyjność co do zaproponowanych rozwiązań, a całą formalno-wykonawczą częścią zajmiemy się my. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszymi projektami i ofertą. arch. Artur Jóźwik