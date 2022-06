Marka CablePower powstała w 2009r. Bodźcem do jej założenia było poszukiwanie prostych a za razem nietuzinkowych rozwiązań oświetleniowych. Lampy CablePower to powrót do archetypu lampy z kabla i żarówki.

Naszym mottem jest słynne "less is more" Miesa van der Rohe. Mniej bo lampy są sprowadzone do niezbędnego minimum, więcej bo dodaliśmy kolor i fakturę kabla. Kolorowe kable o gęstym, niepowtarzalnym splocie i dopracowane w każdym szczególe oprawy to znak rozpoznawczy CablePower. Od początku stawiamy na wysoką jakość i ciekawe rozwiązania co zaowocowało nagrodą "must have" przyznaną przez grono ekspertów w ramach Łódź Design Festival 2011.

Stale poszukujemy nowych inspiracji i rozwiązań dlatego nasza oferta ciągle się rozrasta. Początkowo dostępne były lampy CableONE, teraz wśród realizacji mamy również lampy z serii MULTIcable z kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu połączonych kabli. Gdy do tego doda się zabawę kolorem zarówno kabla jak i oprawki wychodzi nieskończona ilość kombinacji. Ta elastycznoć czyni nasze lampy wyjątkowym narzędziem w rękach projektantów wnętrz, a użytkownikom gwarantuje unikatowość rozwiązania.