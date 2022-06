FAAR architekci to pracownia architektoniczna z siedzibą w Wadowicach, założona przez architekta Krzysztofa Fabera. Od początku swojej działalności studio nieustannie rozwija się i poszerza płaszczyznę twórczą o działania związane nie tylko ze standardowym projektowaniem. Obecnie pracownia FAAR architekci to biuro zaangażowane w projekty z dziedziny szeroko pojętej architektury, planowania przestrzennego, urbanistyki, realizacji inwestycji, projektowania wnętrz, wzornictwa, nowoczesnego designu, kultury i sztuki. Poruszamy się po multidyscyplinarnym obszarze działalności architektonicznej z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz idei zrównoważonego rozwoju. Współpraca z FAAR architekci to dobre połączenie wysokiej jakości usług, nowoczesnych technologii, znajomości procesów administracyjnych z zaangażowaniem, optymizmem oraz niczym nieograniczoną wyobraźnią.

FAAR architects is an architectural studio based in Wadowice, established by the architect Krzysztof Faber. From the beginning of its operations, the studio has continually developed and widened its creative platform to activities that go beyond standard design. Currently the studio of FAAR architects is engaged in projects in the widely-understood fields of architecture, spatial planning, urban planning, investment realisation, interior design, modern design, culture and art. We operate in the multidisciplinary area of architecture with respect for the natural environment and the idea of sustainable development. Cooperation with FAAR architects involves the right combination of high-quality services, modern technologies and knowledge of administrational processes with engagement, optimism and unlimited imagination.