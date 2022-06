Kamieniarstwo LUKSTONE

Zakład kamieniarski LUKSTONE specjalizuje się w produkcji wyrobów z granitu, marmuru i kamienia w szczególności są to schody wewnętrzne, schody zewnętrzne, parapety, blaty oraz nagrobki i pomniki. Firmę LUKSTONE wyróżnia wieloletnie doświadczenie, materiały najwyższej jakości, terminowość realizacji i indywidualne podejście, a także atrakcyjne ceny.



Specjalistyczny park maszynowy oraz doświadczenie naszych pracowników pozwala nam na realizację każdego zlecenia niezależnie od stopnia trudności. Nasze projekty oraz realizacje są eleganckie, trwałe i funkcjonalne na długie lata. Zachęcamy do sprawdzenia opinii i referencji naszych Klientów.



Schody zewnętrzne najczęściej wykonujemy z granitu, gdyż jest to materiał bardzo odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne, elegancki oraz nie wymagający pielęgnacji. Również polecamy schody zewnętrzne z kamienia naturalnego, które równie dobrze sprawdzą się jako schody przed domem, czy firmą.



W przypadku schodów wewnętrznych wykonujemy je najczęściej z marmuru, granitu oraz kamienia. Granit na schody to najlepsze rozwiązanie, gdy liczy się dla Państwa elegancja i odporność na długie lata. Wykonujemy wszelkie potrzebne pomiary, po czym przechodzimy do produkcji, transportu gotowych elementów oraz montażu u Klienta.



Cennik

Koszt wykonania schodów zewnętrznych czy wewnętrznych zawsze wyceniamy indywidualnie gdyż każdy projekt jest inny. Główne czynniki wpływające na cenę produkcji i montażu schodów to: rodzaj materiału (granit, marmur, kamień naturalny), wielkość zlecenia, transport i montaż.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!