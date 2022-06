Producent Mebli Szaman

Szaman - to wiodący producent mebli kuchennych na terenie Małopolski, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu bez problemu realizuje nawet te skomplikowane projekty kuchenne, niezależnie czy są to aranżacje nowoczesne czy klasyczne. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie oraz profesjonalnie. Zawsze dokładamy wszelkich starań aby każde meble kuchenne tworzone na wymiar spełniały oczekiwania naszych Klientów. Projekt tworzymy w oparciu o wytyczne Klienta oraz wykonane wcześniej pomiary pomieszczenia.



Jako główny producent mebli kuchennych w Krakowie, oferujemy Państwu kompleksową usługę, od pomiarów i projektu, po produkcje i montaż gotowych mebli u Klienta.



Czym wyróżniają się nasze projekty?

Zawsze dbamy o to, aby nasze meble kuchenne były funkcjonalne na wiele lat, cieszyły elegancją i solidnym wykonaniem. Często stosujemy nowoczesne i praktyczne rozwiązania, dzięki którym korzystanie z kuchnie staje się przyjemnością.



Zachęcamy do zapoznania się z naszymi realizacjami mebli kuchennych na zamówienie.



Zapraszamy do kontaktu i współpracy.