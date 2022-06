Atelier Słowiński to biuro jednoosobowe. Aktywnie uczestniczę w każdym etapie tworzenia projektu i w pełni kontroluję proces kreacji wnętrza. Jest to wyjątkowy komfort współpracy zapewniający indywidualne podejście i osobiste zaangażowanie przy każdej inwestycji. Dzięki profesjonalnej obsłudze, dobrej komunikacji oraz angażowaniu wyspecjalizowanych ekip remontowo-budowlanych, wnętrza projektowane przeze mnie realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem, mają zbilansowany budżet i są idealnie dopasowane do potrzeb inwestora.