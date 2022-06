DECA to dwie siostry- Natalia i Marta, które dają designerskim fotelom z lat ’50 i ’60 drugie życie. Perełki polskiego wzornictwa wynajdywane na pchlich targach, strychach, a nawet przynoszone przez klientów, zostają poddane gruntownej renowacji, przez cały zespół: stolarza, tapicera i krawcową. Tym, co wyróżnia fotele z DECY, to jakość ich wykonania, dbałość o najmniejszy szczegół, a przede wszystkim odważne połączenie wzorów i kolorów. Tkanina w wydaniu sióstr z DECY staje się głównym bohaterem, a materiały z najwyższej półki, sprowadzane z różnych zakątków „tekstylnego świata”, nadają ich meblom niepowtarzalny charakter. Aby podkreślić ten indywidualizm, każdy z foteli otrzymuje swoje imię i tak w ich kolekcji pojawiły się już nadmorskie trojaczki „Bałtyk, Mewa i Bosman”, a z najnowszej kolekcji pochodzą kraciasty „Bonifacy”, czy zakopiański „Giewont”.