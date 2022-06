Marek Cecuła Modus Design

Firma Modus Design działa od 1976 roku, początkowo jako studio ceramiczne założone w nowojorskim SoHo przez Marka Cecułę, światowej sławy projektanta i artystę ceramika. W studio Modus od lat powstają alternatywne propozycje w dziedzinie ceramiki użytkowej i dekoracyjnej. Ceramika kreowana przez Modus Design zachęca do tworzenia codziennych ceremonii, rozwijając nowe możliwości aranżacji “pejzażu” stołu.

Obecnie Modus Design ma siedzibę w Kielcach. Od stycznia 2013 r., wspólnie z Polskimi Fabrykami Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A., tworzy Ćmielów Design Studio, pracownię wzorniczą pod kierownictwem artystycznym Marka Cecuły. Filozofią studia jest powrót do ruchu „artyści w przemyśle” – współpracy projektantów z fabrykami przy tworzeniu nowych produktów. ĆDS to miejsce, gdzie powstają współczesne kolekcje polskiej porcelany, a także przestrzeń eksperymentów i wprowadzania nowoczesnych technologii do produkcji porcelany użytkowej i dekoracyjnej.

MAREK CECUŁA - światowej sławy artysta, ceramik, pedagog i kurator. W latach 1985-2004 dziekan Wydziału Ceramiki Parsons School of Design w Nowym Jorku, 2004-2010 profesor gościnny National Academy of the Arts, Bergen. Obecnie profesor Royal College of Art w Londynie. W 2012 roku otworzył Design Centrum Kielce, od stycznia 2013 tworzy Ćmielów Design Studio – pracownię wzorniczą Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.