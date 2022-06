Abadoc – Warsztat Projektowo-Wytwórczy

Warsztat Projektowo-Wytwórczy ABADOC został powołany jako rezultat naszych zainteresowań związanych z drewnem i projektowaniem.

Naszym celem jest odkrywanie oryginalnych form i obiektów, wcześniej nieistniejących, a przecież zapisanych gdzieś w przestrzeni. Inspiracje czerpiemy z naturalnych kształtów, które staramy się podkreślać w naszych projektach. W ich wytwarzaniu stosujemy w równym stopniu tradycyjne i nowoczesne techniki obróbki, które w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem dają odpowiedni rezultat.

Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i kładziemy nacisk na innowacyjność. Chcemy, aby nasze produkty nie tylko stanowiły ciekawą część przestrzeni, ale spełniały wszystkie wymagania użytkowników. Dlatego też stawiamy na wygodę użytkowania i uniwersalność rozwiązań. Wyróżnia nas ekologiczne podejście do świata, co sprowadza się do maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów organicznych w taki sposób, aby zachować równowagę.