STUDIO DESSI zajmuje się projektowaniem architektury wnętrz prywatnych i publicznych. Projektujemy także różnego typu meble będące częścią naszych projektów przez co powstałe wnętrza są niepowtarzalne. Cechuje nas kreatywne i elastyczne podejście do klienta. Oferujemy rozwiązania dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Stawiamy na dokładność i terminowość.

Projektowanie wnętrz przebiega w trzech etapach.

1. etap - jest to wstępna rozmowa, w której staramy się poznać Państwa preferencje i oczekiwania co do projektu oraz jego zakresu.

2. etap- to już praca nad samym projektem. Opracowywany zostaje w kilku wersjach układ pomieszczeń. Dobierana jest kolorystyka, materiały, meble i oświetlenie. Wszystko to zostaje przedstawione Państwu na spotkaniach w postaci wizualizacji komputerowych i szkiców.

3. etap- następuje po akceptacji przez Państwa drugiego etapu. Powstają wtedy szczegółowe rysunki techniczne pomieszczeń, a także zestawienia z wycenami materiałów i wyposażenia wnętrz.

ZAPRASZAMY!