Od ponad 20-lat projektuję kompleksowo wnętrza zarówno mieszkalne jak i komercyjne. Staram się by były one spójne z architekturą budynku i oczekiwaniami inwestorów. Setki zrealizowanych różnorodnych projektów i bardzo dobre opinie klientów są moją najlepszą wizytówką. Co roku czynnie uczestniczę w największych wydarzeniach z świata architektury i design, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość najnowszych trendów wzorniczych oraz materiałów budowlanych i wykończeniowych. Z równym zapałem i zaangażowaniem projektuję małe mieszkania i studia jak i większe kubaturowo obiekty typu hotele, restauracje, klubokawiarnie, puby oraz gabinety lekarskie, stomatologiczne, kosmetyczne, kancelarie, biura i recepcje, prestiżowe gabinety prezesów i właścicieli firm. Styl i charakter wnętrza tworzę zawsze we współpracy z inwestorem. W moim zawodowym portfolio zanajdują się zarówno klasyczne rezydencje, jaki ekstremalnie nowoczesne i minimalistyczne domy, mieszkania i pojedyncze pomieszczenia typu kuchnia, łazienka, salon z kominkiem itp. Moje projekty cechuje oryginalność i unikatowość. Nie powielam schematów, nie kieruję się bezkrytycznie modami. Wnętrza są przede wszystkim funkcjonalne. Wszystkich chętnych by porozmawiać o projekcie i możliwościach jego realizacji zapraszam do współpracy Małgorzata Matania-Pakuła