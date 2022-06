OPORSKA.COM wnętrza z wewnątrz - autorska pracownia architektoniczna: projektowanie wnętrz mieszkalnych i usługowych; usługi w zakresie dekoracji wnętrz.

Naszą propozycję kierujemy do osób ceniących sobie oryginalność, odwagę i komfort. Współpracę w zakresie projektowania wnętrz rozpoczynamy od koncepcji projektu, przez przygotowanie jego dokumentacji technicznej, aż po nadzór autorski wraz z wykonawstwem ,, pod klucz''. W pracy cenimy sobie wzajemne zrozumienie, odwagę oraz kreatywność. Opracowywane projekty oparte są o szacunek do miejsca i zastanej przestrzeni: lubimy w pracy wykorzystywać naturalne produkty w skali zarówno mikro jak i makro. Proponujemy naszym Klientom najprostsze i najbliższe naturze rozwiązania. Często wykorzystujemy w pracy materiały z recyklingu. Antykom dajemy nowe życie na miarę XXI w. i budżetu naszych Klientów. Bardziej niż markowość cenimy sobie jakość i komfort, co nie znaczy, że stronimy od kosztownych rozwiązań - jeżeli mają one swoje ekonomiczne i etyczne uzasadnienie, chętnie po nie sięgamy. Nasza oferta skierowana jest zarówno do odbiorców indywidualnych jak i partnerów biznesowych. Wspieramy projekty w zakresie inwestowania w nieruchomości: pozyskujemy i prowadzimy nowe inwestycje .

Pozytywna Relacja i znajomość Natury Rzeczy to główny konstrukt budowania otaczającej nas przestrzeni, którą staramy się wypełnić zgodnie z gustem i poczuciem estetyki naszych Klientów, pilnie strzeżąc oczywiście jej prawideł. W swoją pracę wkładamy nasze serca, dlatego zawsze trafiamy w same sedno.

