Nazywam się Ewelina Bieniek i jestem Architektem Krajobrazu. Ukończyłam Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (studia pierwszego stopnia) oraz Politechnikę Krakowska (studia drugiego stopnia).

Pracuje dla bielskiej Pracowni Architektury Krajobrazu.

Projektowanie, upiększanie Świata "zielenią", odnajdywanie "Genus loci" oraz rewitalizacja zniszczonych i zapomnianych miejsc to coś, co lubię robić w życiu, coś, co sprawia ze moja praca jest przyjemnością i pozawala mi za każdym razem odkrywać coś nowego, pięknego.

Od kiedy zaczęłam prace w zawodzie spotkałam wielu ciekawych ludzi z różnych branży i tak zaczęła się moja przygoda z aranżacją wnętrz i projektowaniem mebli. Jest to moja nowa pasja, która pozwala mi się rozwijać i "otwierać" na więcej dziedzin architektury.

Moje projekty uwzględniają potrzeby różnych osób niezależnie od wieku, płci czy stopnia sprawności. Chcę żeby wszystkie zaprojektowane przeze mnie przestrzenie były tworzone nie tylko pod względem wizualnym, ale także użytkowym, ponieważ mądre kompromisy stosowane w planowaniu zapewniają dostępność i bezpieczeństwo osobom reprezentującym wszystkie grupy użytkowników danego obiektu.

W wolnym czasie uwielbiam grać na pianinie oraz tańczę w zespole folklorystycznym, dzięki któremu zwiedzałam "pół świata", poznałam wiele kultur oraz mogłam poznać różne style architektury.