Jachtoma design

Jestem architektem wnętrz nie tylko z wykształcenia, ale też z powołania. Studia z zakresu projektowania wnętrz ukończyłam z wyróżnieniem, a moja miłość do aranżacji wnętrz pozwala mi z powodzeniem projektować mieszkania w Warszawie od 8 lat. Mam szerokie i wszechstronne portfolio realizacji. Współpracowałam z różnymi biurami projektowymi, zaprojektowałam własną kolekcję mebli, a przez kilka lat pracowałam równie dla korporacji, projektując przestrzenie biurowe. Ponadto uczestniczyłam w kilku konkursach projektowania mebli, prowadziłam warsztaty z zakresu projektowania, a moje prace publikowane były w tak prestiżowych tytułach jak: Czas na Wnętrza, Dobre Wnętrze, DesignAlive i FUTU. Swoje projekty prowadzę od aranżacji koncepcji i przygotowania wizualizacji po nadzór nad ich realizacją. Współpracuję wyłącznie z firmami, które specjalizują się w wysokojakościowych produktach. Posiadam też profesjonalną i sprawdzoną ekipę remontową oraz stolarza. Dzięki temu, grono klientów zadowolonych z moich usług powiększa się z każdym rokiem. Projektuję meble i wnętrza w Warszawie zarówno dla osób prywatnych, jak i firm: mieszkania, domy, apartamenty, przestrzenie biurowe i usługowe. Zawsze z oddaniem i zaangażowaniem w to, co robię oraz w jednym celu: zapewnieniu satysfakcji moim klientom.

Lata praktyki oraz zamiłowanie do projektowania wnętrz pozwalają mi utrzymać odpowiednio wysoki poziom wyobraźni i zmysłu estetycznego, a także pomagają znajdować satysfakcjonujące rozwiązania w każdej sytuacji.

Do każdego z moich klientów podchodzę indywidualnie, starając się zawsze wychodzić na przeciw jego potrzebom i angażując go w cały proces projektowy, tak aby efekt końcowy przyniósł spełnienie i satysfakcję nam obojgu.

Jeśli zdecydujesz się na współpracę ze mną, z przyjemnością przeprowadzę Cię przez cały proces i pomogę urzeczywistnić Twoje marzenia, wspierając Cię swoją wiedzą, doświadczeniem, profesjonalnymi narzędziami do projektowania i zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.