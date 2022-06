Jesteśmy ludźmi, którzy pokochali relaks na świeżym powietrzu. W związku z tą ideą od 2012 r. zajmujemy się sprzedażą całorocznego wyposażenia spa do ogrodu. W naszej ofercie znajdują się m.in.: jacuzzi, balie, wanny i sauny wraz z akcesoriami. Realizujemy projekty do prywatnych ogrodów, a także całościowe spa outdoor dla klientów biznesowych z branży hotelarskiej. Oferujemy fachową obsługę i pomoc we wdrażaniu inwestycji opartą na bogatym doświadczeniu.

Nasze produkty wykonywane są w Finlandii przez prekursorów saunowania i balneoterapii z 30-letnim doświadczeniem. Finowie opracowali technologie, dzięki której możemy zaoferować Państwu najwyższej jakości produkty z gwarancją długoletniego użytkowania. Drewno sosnowe użyte do produkcji jacuzzi, bali, wanien i saun poddawane jest obróbce termicznej, dzięki czemu urządzenia są wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu.

Zadowolenie klientów i wzrost popularności wyposażenia spa w ogrodzie, nakłonił nas do założenia sklepu internetowego scandispa.com, gdzie możemy zaprezentować szeroki wachlarz produktów i wygodne zakupy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.

Zespół ScandiSpa