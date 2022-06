Nazywam się Agnieszka i jestem założycielką marki Fox Furniture. Kontynuuję tradycje rodzinne w małej stolarni położonej w najpiękniejszym miejscu w Bieszczadach. Nie potrzebuję wymyślać mebli samodzielnie, to drewno przez swoją unikatowość formy dyktuje moje projekty. Możliwości jakie daje nam natura są nieograniczone a ja staram się z każdego kawałka drewna wydobyć to co najlepsze, tchnąć w niego nowe życie i pozwolić mu zacząć tworzyć kolejną historię…Moje pomysły wsparte doświadczeniem taty pozwalają na tworzenie ciekawych i niepowtarzalnych egzemplarzy.