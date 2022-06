Marta Koniczuk Pracownia Architektury Wnętrz

Profesjonalna pracownia projektowa stworzona przez absolwentów Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Aby zrozumieć klienta, potrzebne jest uważne i indywidualne

podejście. Kluczem do dobrego projektu, będącego sumą oczekiwań klienta i artystycznej wizji architekta, jest spotkanie na płaszczyźnie potrzeb, marzeń i wartości. Te priorytety sprawiają, że przestrzenie, które projektuję, są nie tylko zaskakujące i funkcjonalne, ale przede wszystkim idealnie zgrane z oczekiwaniami ich użytkowników.

Niezależnie od skali projektu, zawsze dbam o oryginalne i kreatywne rozwiązania. Istotą mojej pracy jest profesjonalizm i dbałość o każdy element, na wszystkich etapach realizacji. W ten sam sposób podchodzę i do awangardowych czy minimalistycznych wnętrz, i do pełnych detalu wnętrz klasycznych. Dzięki takiemu podejściu, zrealizowane projekty zarówno dużych przestrzeni publicznych, apartamentów, domów prywatnych, jak i małych mieszkań, to powód do dumy.

Projektuję również meble na indywidualne zamówienie. Proponuję projekty kompleksowe, działając od projektu koncepcyjnego, poprzez projekt wykonawczy, nadzór autorski nad inwestycją oraz pomoc w zamawianiu materiałów i dostawach na miejsce inwestycji.

Współpracujemy z wykwalifikowanymi specjalistami i wykonawcami z różnych branż.