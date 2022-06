Cameleo Deco Coatings

Cameleo to rodzinna firma, tworzymy wysokiej jakości farby i powłoki dekoracyjne do wnętrz.

Jesteśmy obecni na rynku krajowym oraz na rynkach międzynarodowych. Efekty dekoracyjne Cameleo to zaawansowane i bardzo nowoczesne rozwiązania , dedykowane do dekoracji ścian i sufitów. Różnorodność wykończenia , struktur , kolorów sprawia że sięgają po nie profesjonaliści oraz klienci indywidualni. Do dnia dzisiejszego dekoracje Cameleo to ponad 5 milionów metrów kwadratowych powierzchni, w otoczeniu tysięcy ludzi ,oraz setki zadowolonych klientów.

Poszukujemy firm wykończeniowych, firm budowlanych, architektów oraz projektantów. Oferujemy dobre relacje oraz korzystne warunki współpracy.

W ofercie Cameleo znajdą Państwo szeroka gamę inspiracji dla Waszych ścian. W szczególności nowości, takie jak: efekt surowego betonu – Concrete Rough Effect , gruboziarnisty Traweryn –Traverine Rough Effect , zjawiskową powłokę z efektem 3D – Manhattan Paint, intrygujący efekt prawdziwej rdzy – Rust Effect oraz perłowy, satynowy stiuk – Pearl Stucco.

Jesteśmy grupą profesjonalistów, którzy o swoich produktach mówią z dumą. Rozpoczynaliśmy jako wykonawcy technik dekoracyjnych w Chicago IL USA. W 2002 roku rozpoczęliśmy produkcje w Śremie pod Poznaniem. Posiadamy klientów i dystrybutorów w wybranych krajach Europy, Afryki, Azji i Indonezji.