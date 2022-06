Głogowscy Studio to grupa projektantów, których połączyła wspólna pasja do piękna i funkcjonalności projektowanych form. Każdy temat jest dla nas wyzwaniem, w którym dążymy do osiągania nowatorskich rozwiązań o ponadczasowym charakterze.

Kierujemy się przekonaniem, iż w projektowaniu niezmiernie istotne jest indywidualne i perfekcyjne podejście do nawet najmniejszych szczegółów i detali. W konsekwencji pozwala to wykreować komfortową i przyjazną przestrzeń, która zapewni nam dobre samopoczucie.