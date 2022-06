Malning Interior Tomasz Pabin

Malning to inicjatywa zajmująca się malowaniem i robieniem obrazów

dekoracyjnych. Obrazów w pełni wykonanych ręcznie. Dlatego też przypominamy co rynek dekoracji "hand made" znaczy naprawdę. Używając wszelkich dostępnych materiałów, zdarza się że często bardziej robimy nasze obrazy aniżeli malujemy je. Sednem działalności jest wprowadzenie do mieszkań Kowlaskich dobrze wykonanych i dopasowanych stylowo i kolorystycznie dekoracji wspierających ulubiony styl. Prawdziwa sztuka demokratyczna , nie tylko dla odjechanych artystów plastyków.Malning wypełnia lukę pomiędzy dwoma rożnymi światami. Pierwszym światem - artystów plastyków tworzących dzieła jednorazowe i niepowtarzalne i przez to bardzo często niezrozumiałe dla przeciętnego Kowlaskiego. Drugim światem - kiczowatych obrazów dekoracyjnych malowanych sztampowo i bez żadnej idei, przekoloryzowanych i nachalnych. Malning to po prostu Twój sklep do którego zaglądasz na samym końcu. Wtedy , kiedy wszystkie meble już stoją, firany wiszą, lampy świecą...ale nadal czegoś jeszcze brakuje...

"Marzę o to sztuce zrównoważonej, czystej i spokojnej, pozbawionej niepokojącego lub przygnębiającego przedmiotu, sztuce, która by była tak dla każdego pracownika umysłowego, jak dla człowieka interesu, jak dla literata, środkiem łagodzącym, kojącym umysł, czymś podobnym do wygodnego fotela który zapewnia relaks od zmęczenia fizycznego." Henri Matisse 1908