SMUK to duet projektowy skoncentrowany na architekturze wnętrz, wzornictwie przemysłowym i architekturze. Oferujemy pełen zakres usług projektowych, od koncepcji poprzez projekt budowlany do nadzoru nad realizacją inwestycji.

W oparciu o indywidualne podejście do potrzeb klienta tworzymy wnętrza funkcjonalne, jednorodne stylistycznie, ponadczasowe. Doświadczenie zdobywane w renomowanych warszawskich pracowniach przekłada się na jakość projektów i skuteczność w realizacji inwestycji; od koncepcji do nadzoru autorskiego. Wspieramy inwestora na każdym etapie projektu a na Jego życzenie oferujemy usługę inwestorstwa zastępczego.

Zapraszamy do współpracy :)