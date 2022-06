ZAP project to duet tworzony przez rodzeństwo : Anne i Piotra

Zajców. Młodych projektantów/samouków, który został zainspirowany miłością do drewna i aranżacji wnętrz.

Aktualnie zajmujemy się głównie projektowaniem i własnoręcznym wykonywaniem luster oświetlanych z surowego drewna. Kochamy to co robimy, dlatego podchodzimy do naszej pracy z pełnym profesjonalizmem i dbałością o szczegóły. Każdy nasz produkt jest wykonywany niemal od podstaw przez naszą dwójkę, od frezowania drewna, po wykonywanie instalacje oświetleniową.

Jeśli podobnie jak my, cenią sobie Państwo oryginalność oraz niepowtarzalność, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kupując nasze produkty mają Państwo gwarancje otrzymania dodatku do wnętrza jedynego w swoim rodzaju, wykonanego z najwyższej jakości materiałów :)

Po więcej informacji zapraszamy na :

Facebook : facebook.com/ZAPprojectGroup

Instagram : instagram.com/zapproject/

Email : bok@zapproject.pl