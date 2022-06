Zapraszamy do niezwykłej przestrzeni marki Planika, w której znajdą Państwo wyjątkowe bezdymne i biokominki, nie wymagające instalacji kominowych ani dodatkowych wentylacji. Prezentowane przez nas produkty łączą pierwotne piękno naturalnego ognia z zaawansowaną technologią, umożliwiając wprowadzenie ognia nawet do trudno dostępnych miejsc.

Wszystko zaczęło się od zwykłego ogniska pod Ayers Rock w sercu australijskiego kontynentu. Dwóch turystów, Alfred Weilandt i Jarosław Dąbrowski siedzieli nocą przy ognisku słuchając opowieści o mitycznej Epoce Snów. Atmosfera stworzona przez tańczące płomienie ogniska zainspirowała podróżników do znalezienia sposobu na przeniesienie magii ognia do współczesnych wnętrz. Sposób ten miał uwalniać od istniejących niedogodności związanych z posiadaniem prawdziwego ognia wewnątrz pomieszczenia, tj. niezbędnej instalacji kominowej, sadzy, dymu czy popiołu. Współczesny styl życia wymaga produktów, które dzięki designowi mają charakter, a z drugiej strony są bezpieczne i łatwe w użyciu. To właśnie zainspirowało Alfreda Weilandta i Jarosława Dąbrowskiego do założenia Planiki. Po miesiącach prób i projektów udało im się stworzyć produkt łączący piękno formy, łatwość użycia, a przede wszystkim produkt zaspokajający odwieczną potrzebę obcowania z ogniem. W ten oto sposób narodziła się idea Planika Fires. Cały proces projektowania odbywa się w siedzibie głównej, w Planika Studio. Sukces naszych produktów leży w tworzeniu wzorów odpowiadających formą współczesnemu stylowi życia. Przykładając wiele uwagi do każdego szczegółu, starannie wybierając materiały najwyższej jakości na każdym etapie tworzenia nowego modelu, udało nam się stworzyć produkt zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju.