TETE concept

Z wykształcenia jestem magistrem sztuki, a na co dzień zajmuję się aranżacją wnętrz, oraz stylizacją starych, zniszczonych mebli. Projektuję również własne, autorskie meble, które bardzo często zamieszczam w moich aranżacjach. Moja praca, to moja Pasja więc z ogromną przyjemnością wykonuję swój zawód, tym samym owoce mojej pracy zawsze odbierane są z ogromnym zadowoleniem i entuzjazmem. Każde wnętrze jest dla mnie innym kawałkiem materii, więc możesz spodziewać się wyłącznie oryginalnych, indywidualnych rozwiązań. Jestem bardzo kreatywną osobą z głową pełną pomysłów! Potrafię zaprojektować pomieszczenia wysoko, jak i nisko budżetowe. Projektuję wnętrza, które są odzwierciedleniem marzeń inwestorów. To ty określasz ramy współpracy, określasz się kolorystycznie i bierzesz udział w projektowaniu wnętrza, nie tracąc przy tym czasu. Ja jestem po to, by Ci to ułatwić i pomóc stworzyć wymarzone miejsce na ziemii.

W celu zapoznania się ze szczegółami oferty i warunkami wsplpracy, zapraszam do kontaktu drogą mailową.