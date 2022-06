A2.STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTURY

A 2. S T U D I O | to autorska pracownia projektowa działająca w Tarnowskich Górach od 2007 roku. To zespół doświadczonych i kreatywnych architektów oraz specjalistów z dziedziny projektowania wnętrz. Śledząc najnowsze trendy krajowej i światowej architektury oraz rynek produktów i materiałów wykończeniowych, stale rozwijamy nasze umiejętności i wiedzę. Projektowanie odbywa się w sposób sprawdzony i metodyczny, z poszanowaniem zarówno preferencji inwestora, jak i poczucia estetyki zespołu. Stawiamy na jakość naszych projektów. O tym, że jest to właściwa droga świadczy fakt, że wielu inwestorów wraca do nas z kolejnymi (zadaniami) zleceniami. Niezależnie od skali inwestycji, jesteśmy w stanie wesprzeć inwestora na przestrzeni wszystkich faz inwestycyjnych, począwszy od koncepcji aż do zakończenia prac budowlanych.