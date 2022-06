MAAI Design

Czy projektowanie z punktu widzenia klienta nie jest jak zakupy w butiku lub wizyta u stylisty?

Przychodzimy do sklepu, rozmawiamy ze stylistą. Chcemy wyjść zadowoleni, czyli fajnie ubrani z przeświadczeniem że dobrze ulokowaliśmy nasze pieniądze. Tak wiec my jesteśmy takim stylistą w sklepie – nawet jeśli klient nie ma pomysłu na swój wizerunek, powiemy w jakich kolorach i fasonach będzie wyglądał najlepiej. Szczerze, jak na spowiedzi, ujawnimy najgłębiej skrywane tajemnice rynku – kiedy płacimy za faktyczną jakość, a kiedy za nadruk na metce, co jest modne a co ponadczasowe.. Jesteśmy jak sprzedawca starej daty – zależy nam aby klient był zadowolony, wrócił do nas lub polecił nas znajomym, którzy zaczarowani magią wnętrza, podczas niedzielnej proszonej kolacji zakrzykną – „Kto was tak urządził!” – tak głośno, że usłyszą to sąsiedzi kilka pięter wyżej…