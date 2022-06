Firma Evolution Home powstała jako naturalne następstwo wielkiej pasji, zainteresowań i pracy właściciela. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w branży meblarskiej i oświetleniowej stworzył firmę Evolution Home. Do swojego Zespołu dobrał ludzi, dla których ma znaczenie rzetelnie wykonana praca i... wyczucie smaku!

Razem dążymy do tego, aby oferowane przez Nas artykuły były zawsze najwyższej jakości. Zależy nam na perfekcyjnym wykończeniu i zachwycającym designie. To dlatego nasze produkty są wyjątkowe i inspirują do tworzenia coraz to nowszych, modniejszych i zarazem coraz bardziej wyszukanych aranżacji.Naszym klientom proponujemy niebanalne oświetlenie dekoracyjne naszej marki Cosmo Light, obrazy przestrzenne, nowoczesne i klasyczne lustra, innowacyjne donice dekoracyjne. Doradzamy w doborze oświetlenia (zarówno pod względem funkcjonalności, jak i stylizacji), podejmowaniu decyzji w sprawach aranżacji wnętrz i doboru dodatków. Jesteśmy zawsze do dyspozycji!Nasza marka oświetlenia COSMO Light to przede wszystkim odpowiedź na szybko rosnącą świadomość estetyczną klientów. Oferujemy niezwykłe lampy nadające wnętrzom zupełnie nowego wymiaru. Kolekcje zróżnicowanych, ale i spójnych ze sobą opraw tworzy doświadczony zespół projektantów i dekoratorów wnętrz, a nad ich jakością pieczę trzymają wykwalifikowani kontrolerzy.