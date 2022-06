JAK TO SIĘ ZACZĘŁO

Na co dzień pracujemy jako architekci. Projektujemy głównie domy jednorodzinne oraz wnętrza. Jesteśmy z naszymi klientami od powstania idei do ostatnich prac wnętrzarskich. Obserwujemy ich radość, przy wprowadzaniu się do nowej lub odmienionej przestrzeni. Z doświadczenia wiemy, jak czasochłonny jest wybór odpowiednich mebli, pasujących do Twojego wnętrza. Dlatego, specjalnie dla naszych klientów, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy stoły dostosowane do klimatu projektowanych wnętrz. Tak powstał pomysł produkcji stołów pod marką NUXX.

JAK, DZIĘKI NAM, ZYSKASZ WOLNY CZAS? Jesteś na etapie wykańczania domu lub biura? Szukasz odpowiedniego stołu do jadalni? W sklepach i w internecie jest dużo mebli, ale nic nie jest dostatecznie dobre do Twojego wnętrza? Nie marnuj więcej czasu na szukanie, lepiej zrelaksuj się i odpocznij. Dostosujemy każdy z naszych stołów do Twojego wnętrza, zmieniając jego wymiary oraz rodzaj i grubość blatu. A jeśli chciałbyś coś, jeszcze bardziej wyjątkowego, zaprojektujemy stół spacjalnie dla Ciebie!

NIE WIESZ JAKI WYMIAR STOŁU? Boisz się, że stół do jadalni "zniknie" w Twoim wnętrzu? Stolik kawowy będzie za niski w stosunku do sofy? Nie martw się. Jesteśmy architektami i chętnie podpowiemy Ci co najlepiej będzie pasowało do Twojego wnętrza. Prześlij nam zdjęcie, plan lub wymiary przestrzeni, w której planujesz wstawienie mebla a tak dobierzemy jego wielkość, że idealnie wpasuje się na swoje miejsce.

CHCIAŁBYŚ COŚ JESZCZE BARDZIEJ WYJĄTKOWEGO? Sprawdź co możemy zaprojektować specjalnie dla Ciebie. Projektowanie to nasza pasja a pomysły na oryginalne meble to nasza specjalność. Nikt z Twojej rodziny ani znajomych nie będzie miał takiego samego stołu. Zaprojektujemy i wykonamy go specjalnie dla Ciebie. Dopasujemy go stylistycznie do Twojego wnętrza i do Twoich potrzeb.