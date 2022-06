Meadow Group Polska to filozofia SPA, według której harmonia ciała z duchem leży u podstaw nowoczesnego stylu życia. Meadow Group Polska jest wyłącznym dystrybutorem produktów takich jak minibaseny spa i baseny pływackie z przeciwprądem wody kanadyjskiej firmy Hydropool Hot Tubs. Meadow Group Polska zajmuje się realizacjami SPA i wellness kompleksowo, oferuje wyposażenie dla gabinetów odnowy biologicznej, meble do strefy wellness oraz budowane według indywidualnego projektu sauny i łaźnie. Meadow Group Polska to także usługi projektowe i konsultingowe. Ponadto w ofercie Meadow Group Polska znajdują się kosmetyki i zabiegi marki Murad – klinicznej marki numer 1 w Stanach Zjednoczonych uwielbianej przez gwiazdy Hollywood.

Meadow Group Polska – WE SPA YOUR LIFE!