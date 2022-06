KPstudio Karolina Pajączkowska

KPstudio to pracownia projektowania wnętrz. Jesteśmy dwuosobowym zespołem, który lubi pracować efektywnie.

To na czym zależy nam najbardziej to zaspokojenie Państwa potrzeb, pod względem wystroju wnętrz, ale również przebiegu współpracy. Główną przewagą zespołu KPstudio jest wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji mebli na wymiar. Dzięki temu nasze projekty wnętrz są zarówno realne do wykonania, ale i zgodne z najnowszymi trendami. Posiadamy również specjalnie opracowane systemy, które zapewniają najlepszą współpracę.