DUDA Architektura Budownictwo

Nasza firma działa na rynku nieprzerwanie od wielu lat, dzięki czemu

możemy zaoferować pełną obsługę w zakresie doradztwa projektowego oraz podczas samej realizacji.

Profesjonalne projekty domów jednorodzinnych

Nasze projekty domów oparte są zarówno na sprawdzonych rozwiązaniach jak i na nowoczesnych technologiach. Robimy wszystko, aby projekt dopasowany był do gustów i potrzeb klienta, a jednocześnie był oryginalny, wytrzymały i bezpieczny i spełniał wszystkie niezbędne normy. Specjalizujemy się także we wdrażaniu przygotowanych przez Państwa wcześniej rozwiązań – z nami każdy projekt domu otrzyma wszystkie niezbędne korekty zachowując nałożone przez Państwa wymagania i przygotowany zostanie do bezproblemowego wdrożenia.

Projekty domów parterowych i wielokondygnacyjnych w licznych wariantach

Nasi projektanci posiadają szeroką wiedzę z zakresu budowlanych technologii – należą do nich między innymi: technologia tradycyjna, zapewniająca wysoką izolację termiczną budynku; domy z keramzytu, wywodzące się ze Skandynawii – solidna bryła, wysoka izolacja jak i szybki czas budowy; kanadyjskie projekty domów drewnianych szkieletowych z drewna sosnowego i świerkowego; solidne i ciepłe domy drewniane z bali; prefabrykowane domy drewniane, gdzie szkielet budynku przygotowywany jest poza placem budowy, a następnie umieszczany w miejscu docelowym.

Przygotowujemy również projekty domów nowoczesnych w systemach Ytong (z użyciem betonowych bloczków) oraz B. Porotherm Dryfix (z wykorzystaniem szlifowanych pustaków ceramicznych).

Projekty domów Katowice – zapraszamy!

Szeroka oferta projektowa, doradztwo budowlane oraz możliwość zakupu atrakcyjnych cenowo działek pod zabudowę – to wszystko, czego potrzebujesz, by postawić dom swoich marzeń!