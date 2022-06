Limonki studio Wojciech Siudowski

Limonki Studio to biuro architektoniczne specjalizujące się w projektowaniu wnętrz i architektury obiektów użyteczności publicznej i prywatnych. Właścicielem jest Wojciech Siudowski absolwent wydziału Architektury na Politechnice Szczecińskiej – kreatywny architekt, który w swojej pracy wykorzystuje nie tylko zdobytą wiedzę, którą stale poszerza, ale i wieloletnie doświadczenie. Nie ogranicza się do jednego stylu, a wizję przestrzeni dopasowuje do indywidualnych oczekiwań swoich klientów, których zdanie jest przecież najważniejsze. Wnętrza, które tworzy są nie tylko oryginalne, ale i niezwykle przyjazne. Każdy projekt wykonany jest ze szczególną dbałością o walory estetyczne kreowanej przestrzeni, z uwzględnieniem potrzeb i upodobań inwestora. Zajmujemy się również fachową pomocą w dobraniu i zakupie proponowanych w projekcie materiałów i produktów, a nasza wieloletnia współpraca z producentami i hurtowniami pozwala zaoszczędzić inwestorowi dużo czasu i pieniędzy.Współpracujemy z wykwalifikowanymi i sprawdzonymi ekipami remontowymi (www.positum.com.pl) i dokładamy starań aby nasze projekty były wykonane zgodnie z dokumentacją.