"To nie my wymyśliliśmy minibaseny spa, ale to my doprowadziliśmy je do perfekcji".

Sundance® Spas

Nasze urządzenia są efektem wieloletnich badań i prac zespołu inżynierów i technologów oraz…doświadczeń użytkowników. Na rynku spa, Sundance® Spas to marka pięciogwiazdkowa, z przedstawicielstwami w 70. krajach. Taka renoma zapewnia Klientom nie tylko jakość produktu, ale i trwałość usług serwisowych. W Polsce jesteśmy od lat 90-tych, a najstarsze działające urządzenie ma już ponad 20 lat!