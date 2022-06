Luxon Modern Design Łukasz Szadujko

Luxon Design to energicznie rozwijająca się firma. Firma, w której niegdyś zaczynaliśmy od projektów pojedyńczych pomieszczeń, dzisiaj oprócz tego tworzymy aranżacje całych domów, mieszkań czy kompleksów biurowych. Nasza oferta obejmuje również wnętrza mniej standardowe: sale kinowe, biura, gabinety, siłownie, puby i kawiarnie. W 2012 roku poszerzyliśmy naszą działalność. W chwili obecnej zajmujemy się także dystrybucją materiałów wykończeniowych w bardzo konkurencyjnych cenach. Ponadto, dzięki współpracy z wieloma firmami z branży jesteśmy w stanie zaoferować usługi, bez których wykończenie pomieszczeń często bywa niemożliwe. Dodatkowo, dysponujemy wysoce wykwalifikowaną ekipą wykończeniową, która na życzenie wykona zaprojektowane wnętrze z dbałością o najdrobniejsze detale.

Bez względu na to jaki styl preferujesz: nowoczesny, minimalistyczny, industrialny czy może pop-art, glamour lub prowansalski, pamiętaj że Luxon Design to głowy pełne pomysłów, które stworzą wnętrze na miarę Twoich oczekiwań. Nasze projekty są zawsze wypadkową wymagań Klienta oraz naszej inwencji twórczej wspartej szeroką wiedzą techniczną. Zawsze staramy się szukać nowych rozwiązań i stawiać czoła nowym wyzwaniom. W roku 2012 zaufało nam ponad 40 klientów co daje łącznie około 120 projektów, innymi słowy tysiące metrów kwadratowych. Nie mniej jednak ciągle na uwadze mamy fakt, iż bez względu na ilość zaprojektowanych powierzchni tak na prawdę miarą sukcesu naszej firmy jest po prostu zadowolony Klient.

Luxon Design - bo życie jest zbyt krótkie na beż.