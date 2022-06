Archi group Adam Kuropatwa

Zapraszamy do zapoznania się z projektami na naszej stronie internetowej archigroup.pl oraz skorzystania z bezpłatnego spotkania - tel. +48 600 504 956.

Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji projektowych dla wszelkich inwestycji architektonicznych związanych z budową, przebudową lub rozbiórką. Nasza specjalizacja to projektowanie wnętrz prywatnych i publicznych oraz przestrzeni komercyjnych. W swoich projektach bazujemy na geometrycznych kształtach, które ubrane w odpowiednią fakturę i przemyślanie oświetlone - wywołują wskazane odczucia estetyczne. Szanujemy decyzje i czas klientów, dlatego staramy się bardzo indywidualnie podchodzić do każdego zlecenia. Działamy na terenie całego kraju, skupiając swoją uwagę w okolicach Śląska: Katowice, Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska... Zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez archi group - rosnąca liczba zadowolonych klientów świadczy o profesjonalnym podejściu i fachowej wiedzy.