PrestigeWnętrz

Początki firmy sięgają 2003 roku. Zaczynaliśmy od małych zleceń, zbierając doświadczenie, wiedzę, ciesząc się z każdego nowego Klienta. W chwili obecnej przedsiębiorstwo stawia na rozwój, dzięki któremu nasz zespół podejmuje się coraz to większych wyzwań. Nasi pracownicy są wysyłani na liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje, kompetencje zawodowe i wiedzę z zakresu dziedziny, którą się zajmujemy.

Terenem działania firmy jest Polska oraz rynek skandynawski. Naszą domeną jest wykańczanie wnętrz „pod klucz”. Współpracujemy z architektami i projektantami, aby zapewnić kompleksową usługę od projektu do realizacji. Jako jedna z nielicznych firm na rynku konsekwentnie dążymy do realizowania wyznaczonego celu, dbając przede wszystkim o zadowolenie i satysfakcję Klienta. Dzięki naszej pracy przekształcamy marzenia w rzeczywistość. Współpracujemy z najlepszymi firmami na rynku