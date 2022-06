Do projektowania podchodzę profesjonalnie i rzetelnie, stawiając indywidualne wymagania klienta na pierwszym miejscu. Nie ograniczam się do projektowania w jednym stylu, gdyż uważam, że wnętrze musi być przede wszystkim dopasowane do upodobań klienta, a nie do określonej stylistyki. Moim celem jest świadome projektowanie wnętrz, dopracowanych w najdrobniejszych szczegółach i idealnie dopasowanych do potrzeb ich użytkowników.

STUDIO MAC zapewnia wysoką jakość, funkcjonalność, oryginalność i zarazem ponadczasowość proponowanych rozwiązań. Zapraszam do zapoznania się z ofertą,Kompleksowe projektowanie wnętrz prywatnych oraz komercyjnych na terenie Wrocławia, Jeleniej Góry, jak i całego Dolnego Śląska.

Zakres:

-projektowanie mieszkań, domów, kuchni, salonów, łazienek, lokali usługowych, gabinetów, salonów fryzjerskich, sklepów

- realistyczne wizualizacje 3D

- szczegółowa dokumentacja techniczno-wykonawcza

- projektowanie mebli na wymiar, realizacja zamówienia

- tworzenie kosztorysów- nadzory nad realizacją projektu, logistyka zamówień

- homestaging

- personal shopping