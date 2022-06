Pracownia Dobre Domy

Znane i lubiane projekty domów jednorodzinnych, dostępne w wysokiej jakości i rozsądnej cenie - to propozycja autorskiej Pracowni Projektowej Dobre Domy.

Nasze biuro oferuje gotowe projekty domów, ich adaptacje i indywidualne koncepcje, przygotowane na zlecenie Klienta wraz z wizualizacją planowanych inwestycji. Proponujemy Państwu projekty domów o różnych powierzchniach i zróżnicowanej stylistyce, wśród nich domy tradycyjne i nowoczesne, projekty małych domów i rozległych rezydencji. Koszty budowy poszczególnych koncepcji przedstawiamy na bazie kosztorysu budowlanego stanu surowego i wykończonego, który jest przygotowywany do każdego projektu. Realizacje projektów domów mogą Państwo obejrzeć na zdjęciach nadsyłanych przez naszych Klientów - ukazują one domy w trakcie budowy, domy ukończone oraz ich wnętrza.Nasze biuro projektowe jest do Państwa dyspozycji we wszystkie dni robocze. Zapraszamy do kontaktu z naszymi architektami, którzy z przyjemnością doradzą Państwu na każdym etapie planowanej inwestycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.

Zaufało nam już tysiące Polaków, może i Ty znajdziesz wśród naszych propozycji dom swoich marzeń…