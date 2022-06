Dekoria- polska marka, która tworzy europejskie wnętrza.

Dekoria. pl to największy sklep internetowy szyjący dekoracyjne tekstylia do polskich i europejskich wnętrz. To także sklep z dekoracjami dla domu- wielokrotnie doceniany przez klientów i niezależne instytucje za oryginalność, wysoki poziom obsługi przyjazność rozwiązań.

Dekoria to przede wszystkim wysoka jakość tkanin i gotowych produktów tekstylnych do dekoracji wnętrz. Jako bezpośredni importer i wyłączny przedstawiciel kilku renomowanych hiszpańskich producentów oferujemy w ciągłej sprzedaży własne i niepowtarzalne kolekcje tkanin dekoracyjnych i obiciowych.

Oferujemy piękne i niepowtarzalne dekoracje:

- okien: zasłony, rolety rzymskie, zasłony zaciemniające tzw. blackouty;

- stołów: obrusy, bieżniki, podkładki stołowe;

- krzeseł: siedziska-poduszki na krzesła, sukienki- pokrowce na krzesła(w tym duży wybór pokrowców na krzesła z IKEA);

- sypialni: narzuty, pledy, poduszki, poszewki dekoracyjne, skrzynie tapicerowane, ławki;

- salonów: pokrowce na sofy z IKEA, poduszki i poszewki dekoracyjne, ręcznie robione fotele, pufy do siedzenia;

- pokoi dziecięcych: worki do siedzenia, poszewki dekoracyjne, pościel dla dzieci i młodzieży;

- meble i inne dekoracje typu: lustra, zegary, lampy, świeczniki, wazony itp.

Oferujemy zarówno produkty w rozmiarach standardowych, jak również szyjemy na wymiar podany przez Klienta.

Zapraszamy do współpracy sklepy, architektów i dekoratorów wnętrz. Zapewniamy katalogi, próbki tkanin oraz atrakcyjne warunki współpracy.

Więcej na www. dekoria.pl