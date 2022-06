Witam Państwa na mojej stronie.

Jestem architektem wnętrz, absolwentką Wydziału Architektury i

Urbanistyki Politechniki Poznańskiej. Zajmuję się zarówno aranżacją i

projektowaniem wnętrz domów, mieszkań, apartamentów jak i gabinetów oraz

przestrzeni biurowych.

BELLEVILLE home & living to pracownia

projektowa, która została stworzona z myślą o wymagającym Kliencie, dla

którego funkcjonalność zawsze musi iść w parze z estetyką oraz najwyższą

jakością wykonania.

W dzisiejszych czasach, gdy mnogość materiałów, dodatków oraz mebli

jest nieograniczona, pragnę pomóc w odnalezieniu tych, które trafią w

gust oraz budżet moich Klientów.

Do każdego projektu podchodzę indywidualnie, pamiętając o

najważniejszych zasadach architektury – utilitas, firmitas i venustas,

czyli użyteczność, trwałość i piękno.

Zaproście mnie do swojego Domu, a sprawię, że stanie się on częścią Was.

Zapraszam do współpracy.

Paulina Wilczyńska

Belleville projektowanie wnętrz Bydgoszcz, Toruń, Tuchola, Inowrocław