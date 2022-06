CUDO – grupa projektowa powstała z połączenia pracowni Tomasza Borowiaka oraz pracowni Aleksandra Czerwonki, tworząc w ten sposób trzon większej grupy projektowej. CUDO to pracownia specjalizująca się w architekturze wnętrz, wzornictwie i grafice. W projektowaniu wykorzystujemy najnowsze trendy obowiązujące w tej branży i własne doświadczenie, by zaoferować naszym klientom nowoczesne rozwiązania zarówno projektowe jak również technologiczno-materiałowe. Łącząc kreatywne podejście ze zrozumieniem oczekiwań klienta, dążymy do kreowania wnętrz o prostej, czytelnej formie, przemyślanej funkcjonalności i nowoczesnym stylu. Zapraszamy do kontaktu

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

WNĘTRZA MIESZKALNE

Poznajemy przyszłych mieszkańców, badamy ich charaktery, potrzeby i analizujemy tryb życia. Tworzymy program funkcjonalny wnętrz, który sprawdzamy w możliwych układach i rozwiązaniach. Projektujemy wnętrza dla konkretnych ludzi, szyjemy je na miarę.

WNĘTRZA MEDYCZNE

Sprawiamy, że wizyty u specjalistów zaczynają być jeszcze bardziej przyjemne. Dbamy o samopoczucie pacjentów w każdym detalu naszego wnętrza. Podobno dzięki nam dzieci przestały bać się dentystów.

WNĘTRZA GASTRONOMICZNE

Tworzymy miejsca, w których przesiadujesz ze znajomymi. Projektujemy je od kuchni i zza baru, realizując najodważniejsze wizje inwestorów. Z niektórymi jesteśmy od foodtrucka do foodcourtu.

WNĘTRZA BIUROWE

Tworzymy wizytówki ludzkich osiągnięć, w których przyjemnie jest rozmawiać o biznesie. Nasze doświadczenie pozwala na tworzenie przestrzeni dopasowanych do profilu i wizerunku firmy. Miejsca pracy tworzymy tak, by chciało się do nich rano wstawać.

GRAFIKA

Pracujemy od ogółu do szczegółu, ponieważ projekty prowadzone kompleksowo dają najlepszy efekt. Tworzymy miejsca, ich klimat i każdy graficzny detal wierząc, że te elementy żyją ze sobą w symbiozie.