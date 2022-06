TIUK STUDIO /// to autorska pracownia projektowa prowadzona przez architekta wnętrz Annę Mikietiuk, absolwentkę Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej kierunku Architektura Wnętrz. Ogromna pasja do projektowania sprawia, że każdy projekt staje się nowym wyzwaniem, inspirującym do stworzenia niepowtarzalnej koncepcji wnętrza, w której potrzeby klienta stawiane są na pierwszym miejscu. Doświadczenie zawodowe zdobywane w biurach architektonicznych oraz przy współpracy z klientami indywidualnymi pozwala na płynne prowadzenie projektu. Dodatkowo TIUK STUDIO współpracuje z zaufanymi wykonawcami oraz producentami różnych branży, co gwarantuje kompleksowość oferowanych usług, jak i efektowną finalizację prac projektowych.

Kontakt:

Anna Mikietiuk - 509 552 829

kontakt@tiukstudio.pl

www.tiukstudio.pl