Glam Design to pracownia specjalizująca się w architekturze wnętrz. Projektujemy wnętrza o różnej skali i funkcji. Zarówno niewielkie mieszkania, domy jednorodzinne, lofty jak i większe wnętrza biurowe, komercyjne czy wnętrza użyteczności publicznej.

Dzięki przygotowanym przez nas projektom Państwa dom, mieszkanie lub loft wykończymy w sposób kompleksowy oraz zgodny z oczekiwaniami aranżacji i budżetu. Nasza szczegółowa oferta dostępna jest na stronie internetowej GlamDesign.pl.

Nasza oferta obejmuje współpracę na wszystkich etapach prac projektowych. Zaczynając od koncepcji, poprzez projekt wykonawczy,nadzór autorski nad realizacją, kończąc na pomocy przy wyborze i zakupie wyposażenia.

Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi i sprawdzonymi firmami z branży budowlanej zapewniamy kompleksową obsługę klienta i inwestycji.

Projektantka wnętrz pomoże Ci w doborze stylu projektowania wnętrz, który najbardziej będzie odpowiadał Twojemu gustowi, a z drugiej strony najbardziej efektywnie wykorzysta potencjał Twojego mieszkania lub domu. Jeżeli kupiliście mieszkanie i chcecie je urządzić, przymierzacie się do remontu lub budujecie dom, poszukujecie porady przy urządzaniu wnętrz lub potrzebujecie pomocy w przygotowaniu nieruchomości na sprzedaż lub wynajem, zapraszam do skontaktowania się ze mną. Stworzę dla Państwa wnętrze komfortowe, funkcjonalne i z charakterem, które oczaruje i zachwyci nie tylko domowników, ale i wszystkich odwiedzających Państwa dom. Dzięki usłudze projektowania wnętrz oszczędzicie Państwo cenny czas i pieniądze, dzięki np. efektywnemu wykorzystaniu materiałów lub dostępu do rabatów dla projektantów wnętrz podczas zakupu mebli lub wyposażenia łazienki. Zadania jakich podejmuję się z bardzo dobrym skutkiem zaczynają się od drobnych elementów a kończą na projekcie i wykonaniu.