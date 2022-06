APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja

Maria Podobińska-Tuleja.

Jestem absolwentką Szkoły Wnętrz i Przestrzeni w Krakowskich Szkołach Artystycznych oraz Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Krakowskiej. Przez kilka lat pracowałam jako inżynier budownictwa, by w końcu odważyć się robić to, co zawsze chciałam – projektować wnętrza. Dobre wnętrze według mnie to przestrzeń właściwie rozplanowana funkcjonalnie, harmonijna i prosta.

Aby być na bieżąco z wszelkimi nowościami pojawiającymi się na rynku – zarówno z zakresu nowoczesnych materiałów, technologii, jak i po prostu ładnych rzeczy, aktywnie uczestniczę w Konferencjach i Targach Wnętrzarskich w Polsce i za granicą.

W roku 2014 utworzyłam Autorską Pracownię Projektową Proste Wnętrze. Pracownia z przyjemnością podejmuje się zleceń z zakresu projektowania wnętrz prywatnych oraz publicznych. Wykonuje projekty koncepcyjne oraz wykonawcze w oparciu o indywidualne oczekiwania klienta.

Proste Wnętrze to również blog, któremu poświęcam wiele czasu i serca, by móc podzielić się swoją wiedzą oraz spostrzeżeniami na temat wydarzeń ze świata architektury i designu. Zachęcam do jego czytania. Można znaleźć w nim wiele ciekawych propozycji do wykorzystania we własnym domu, porcję wiedzy na temat tego, jak urządzić wnętrze, a także relacje z odbywających się aktualnie wydarzeń wnętrzarskich. Link do bloga znajdziecie w menu głównym strony.

Prywatnie jestem mamą cudownej dziewczynki, miłośniczką aktywnego spędzania czasu, podróży małych i dużych oraz dobrze zaparzonej kawy.