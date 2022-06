Biuro projektowe Patio

Moją pasją są architektura i wnętrza - naturalne więc, że projektowanie stało się moją pracą. Jestem absolwentką Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej oraz Royal Institute of British Architects.Byłam stypendystką na Technische Universität Kaiserslautern, a pierwsze kroki zawodowe stawiałam w biurze Nickl&Partner w Monachium. Przez ponad 4 lata współtworzyłam ciekawe projekty architektoniczne w pracowni projektowej Studio ADS w Poznaniu (m.in. terminal na lotnisku Poznań Ławica). W roku 2011 zdobyłam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. W 2012 założyłam własne biuro projektowe.

Aranżacja wnętrz to dla mnie dopasowanie miejsca do potrzeb i stylu życia jego właścicieli. Na każdy projekt patrzę indywidualnie. Poprzez swoją otwartość i doświadczenie staram się każdorazowo stworzyć niepowtarzalne wnętrze. Dbam o to, by moje projekty charakteryzowały się funkcjonalnością rozwiązań oraz ponadczasowym stylem. Szukam rozwiązań ciekawych i harmonijnych, by w całości sprostać wymaganiom i oczekiwaniom, o jakich informujecie mnie Państwo w trakcie współpracy. Staram się nie przekraczać możliwości finansowych i czasowych klientów.

Zależy mi na dobrej współpracy i relacjach, by w projektowanych przeze mnie wnętrzach czuli się Państwo dobrze i komfortowo.